Euro migliora su dollaro dopo dato Adp, resta max 10 mesi su yen

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - In apertura del mercato Usa l'euro ha recuperato parzialmente terreno nei confronti del dollaro, aiutato dal dato sull'occupazione nel settore privato Usa, mentre resta ai massimi di 10 mesi nei confronti dello yen.

Gli occupati nel settore privato negli Stati Uniti sono aumentati di 201.000 unità a marzo, appena sotto le attese che indicavano un aumento di 203.000 unità, da 208.000 di febbraio rivisto.

L'euro subito dopo il dato Usa è salito fino a 1,4099 dollari, sopra il livello di 1,4091 dollari di prima il dato, ancora tuttavia in leggero calo (-0,06%) rispetto alla chiusura precedente a NY.

Il movimento sullo yen - iniziato già sulla piazza asiatica - deriva dal fatto che i differenziali di rendimento si stanno allargando sulla scia dei ripetuti commenti da parte di Fed e Bce volti a prospettare una stretta monetaria, mentre in Giappone la Boj ha intenzione di lasciare i suoi tassi vicino allo zero per andare incontro alle necessità di recupero dopo il disastro del terremoto.

Il dollaro ha leggermente perso terreno dopo il dato Adp anche nei confronti dello yen a 82,09 yen da 83,04 di prima il dato.

ORE 12,35 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4081/84 1,4078

DOLLARO/YEN JPY= 83,06/08 81,73

EURO/YEN EURJPY= 116,95/99 115,08

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8785/87 0,8804

ORO SPOT XAU= 1.428,50/9,25 1.419/20