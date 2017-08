Euro tocca massimo 10 mesi su yen, in lieve calo su dollaro

LONDRA, 30 marzo (Reuters) - L'euro è in rialzo contro lo yen in apertura del mercato europeo, segnando un massimo di 10 mesi, mentre è in lieve calo sul dollaro.

Il movimento sullo yen deriva dal fatto che i differenziali di rendimento si stanno allargando visto che da una parte la Bce è attesa alzare i tassi di interesse nella zona euro in aprile, dall'altra la Banca del Giappone ha intenzione di lasciare i suoi tassi vicino allo zero per andare incontro alle necessità di recupero dopo il disastro del terremoto.

Dall'altra parte dell'Atlantico il presidente della Fed di Dallas Richard Fisher ha detto che avrebbe votato contro qualsiasi ulteriore allentamento monetario dopo che l'attuale piano di acquisto da 600 miliardi di dollari si concluderà a giugno.

Secondo gli schermi Reuters la moneta unica ha toccato il livello di 117,01 yen EURJPY=R, il massimo dal maggio dello scorso anno.

Il dollaro è vicino ai massimi di tre settimane contro lo yen attorno a 83,00 yen JPY=.

La moneta unica è leggermente in calo (-0,16%) sul dollaro a 1,4080/82 con i dealer che parlano di vendite da parte di investitori sovrani sul livello di 1,41 dollari. Una rottura del livello di 1,4047 dollari potrebbe aprire la strada verso i livelli di 1,4026 dollari e 1,4010 dollari. Al rialzo invece una resistenza è vista a 1,4150 dollari.

ORE 10,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4090/93 1,4111

DOLLARO/YEN JPY= 82,95/99 82,47

EURO/YEN EURJPY= 116,87/92 116,35

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8785/87 0,8812

ORO SPOT XAU= 1.421,10/85 1.415,95/6,95