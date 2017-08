Forex, euro debole in vista voto Parlamento Portogallo

LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Euro debole in attesa del voto del Parlamento portoghese cruciale per la sopravvivenza del governo, un forte richiamo al mercato della gravità della crisi del debito della zona euro.

La crisi politica e finanziaria del Portogallo, e la mancata rottura del livello per le opzioni a 1,425 dollari, ha spinto la moneta unica verso il basso dai massimi di quattro mesi e mezzo di 1,4249 dollari raggiunti ieri.

Altri spunti per i trader sono le continue tensioni in Libia e in Medio Oriente, la finanziaria del Regno Unito, i verbali della Banca d'Inghilterra e i possibili ulteriori interventi da parte del Giappone per contrastare il rafforzamento dello yen.

In questo quadro di incertezza e di generale avversione al rischio - le borse europee hanno aperto in ribasso ma stanno recuperando terreno - il franco svizzero è in rialzo, così come lo yen nonostante i possibili interventi.

"Il cross euro/dollaro sarà sensibile alle notizie provenienti dal Portogallo e alla crecente possibilità che il primo ministro Socrates sia costretto a dimettersi", dice Roberto Mialich, strategist sulle valute all'Unicredit.

"Questo metterà la questione della crisi del debito nuovamente sotto i riflettori, il giorno prima della riunione dei leader Ue domani. Tuttavia (un probabile) rialzo dei tassi della Bce ad aprile dovrebbe contenere le notizie negative per l'euro" prosegue, aggiungendo che è improbabile che l'euro scenda sotto 1,405 dollari.

ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4183/86 1,4199 DOLLARO/YEN JPY= 80,84/85 80,97 EURO/YEN EURJPY= 114,64/67 115,00 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8700/02 0,8669 ORO SPOT XAU= 1.432,30/2,99 1.429,50/30.00