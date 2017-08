Forex, yen debole dopo G7, mercato attende nuovi interventi

LONDRA, 18 marzo (Reuters) - Yen ancora in calo negli scambi americani dopo che il G7 ha effettuato il primo intervento coordinato dal 2000 mentre i trader si aspettano ulteriori mosse per indebolire la valuta giapponese nelle prossime giornate.

La Federal Reserve e Bank of Canada sono intervenute sul mercato valutario vendendo yen dopo le analoghe operazioni effettuate dalle autorità europee e dalla Banca del Giappone con l'obiettivo di raffreddare il rialzo della valuta nipponica e di sedare il panico scatenato dalla crisi nucleare giapponese.

Il dollaro è salito ai massimi di 82 yen nella sessione europea e tratta attorno a 81 a New York JPY=D4 in rialzo del 3%, dopo che in questa settimana, prima della decisione del G7, era sceso ai minimi storici intorno a 76 yen.

"E' evidente che non si tratta solamente di un evento di un giorno. Il G7 ha assunto un impegno di larga portata che pensiamo si possa estendere per qualche settimana, e pensiamo che avrà successo", ha detto Michael Woolfolk, senior strategist di BNY Mellon di New York.

"E' stata messa una base al cross dollaro/yen di 80 che tenderà a stabilizzarsi tra 80 e 85", ha aggiunto.

Operatori speculativi, come gli hedge fund, mettono alla prova la risolutezza delle autorità monetarie acquistando yen in calo ma gli analisti sostengono che le stesse autorità contrasteranno ogni tentativo di spinta al rialzo.

Sale anche l'euro, ai massimi da quattro mesi contro il dollaro dopo l'intervento nel cross euro/yen.

ORE 16,40 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4135/36 1,4016

DOLLARO/YEN JPY= 81,09/12 79,00

EURO/YEN EURJPY= 114,61/63 110,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8742/44 0,8685

ORO SPOT XAU= 1.420,30/1,05 1.402,40/6,40