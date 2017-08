Forex,euro tiene a massimi da dieci giorni su parole Bini Smaghi

SIDNEY/TOKYO, 21 febbraio (Reuters) - Euro in tenuta sui massimi da dieci giorni nei confronti del dollaro, grazie alle parole del consigliere Bce Lorenzo Bini Smaghi che tra venerdì e stamattina è tornato ad alimentare l'attesa per un rialzo dei tassi da parte della Bce, in anticipo rispetto ad un'eventuale mossa analoga della Fed.

Ma alla valuta unica è mancata la forza per un più deciso apprezzamento, anche a causa dell'esito delle elezioni nal Land tedesco di Amburgo, con la netta sconfitta della Cdu del cancelliere Angela Merkel che indebolisce la posizione del governo.

"Penso che la sconfittia della Cdu ad Amburgo renda al momento difficile scommettere su un rialzo dell'euro" nota il trader di una banca giapponese.

Alle 8,00 italiane l'euro-dollaro EUR= tratta in area 1,3680, poco sotto quota 1,3700 della chiusura di ieri. Nelle ultime ore l'euro ha toccato e un picco di 1,3727, consolidando i guadagni di venerdì, ma rimanendo comunque lontano dal massimo dello scorso 9 febbraio di 1,3745.

"Per adesso i rendimenti Usa sembrano tenere, ma se dovessero scendere ancora ci potrebbe essere una nuova tornata di vendite sul dollaro" spiega Katsunori Kitakura di Chuo Mitsui Trust Bank.

Poco mosso l'euro-yen EURJPY= a 113,80 dal 113,83 di riferimento di ieri. Il dollaro-yen JPY= recupera qualcosa a 83,17 da 83,07 di ieri, sempre però molto vicino ai minimi settimanali di venerdì scorso a quota 83,00.

Gli operatori tengono d'occhio anche lo sviluppo della situazione mediorientale, in particolare le proteste anti-governative in Libia e Bahrain. Un acuirsi delle tensioni potrebbe portare il mercato a ridurre le posizioni più rischiose, favorendo valute come il franco svizzero.