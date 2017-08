Forex, euro annulla rialzo su dollaro, bene franco svizzero

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - L'euro annulla i guadagni iniziali contro il dollaro, penalizzato dai timori su debito e banche della zona euro.

Guadagna invece terreno il franco svizzero, sostenuto dai flussi verso investimenti più sicuri innescati dalle tensioni in Medio Oriente.

L'euro ha invertito la rotta nei confronti del dollaro, passando in negativo, dopo che Moody's ha messo la banca tedesca Commerzbank sotto osservazione per un possible downgrade. La moneta unica era stata prima sostenuta da acquisti sovrani.

Le tensioni geopolitiche hanno invece aiutato il franco svizzero a tornare sotto 1,30 franchi per euro, anche se secondo gli analisti la continua salita delle borse suggerisce una limitata avversione al rischio da parte degli investitori.

"Se ci sarà un'escalation degli eventi in Medio Oriente vedremo flussi verso investimenti sicuri che aiuteranno il franco svizzero, ma per ora l'azionario sta tenendo", commenta Kenneth Broux di Lloyds.

ORE 11,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3562,68 1,3567

DOLLARO/YEN JPY= 83,52/55 83,67

EURO/YEN EURJPY= 113,32/37 113,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8409/13 0,8429

ORO SPOT XAU= 1.378,00/8,70 1.374,20/4,90