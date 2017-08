Forex, euro debole contro dollaro su incertezza WestLB

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - L'euro tocca un minimo di tre settimane contro il dollaro, penalizzato dall'incertezza sulle sorti della banca tedesca WestLB e dalle preoccupazioni sul debito della zona euro.

Gli aiuti per WestLB sono in bilico, ha detto a Reuters una fonte, mentre l'istituto sta tentando di mettere insieme un accordo per il salvataggio prima di presentare il piano di ristrutturazione alla Commissione europea.

"La storia (di WestLB) ravviva i timori sul settore bancario europeo ed evidenzia le questioni ancora irrisolte che pesano sulle nazioni periferiche più indebitate", commenta Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange a Washington.

L'euro EUR= è appesantito soprattutto da vendite provenienti dall'Europa orientale sulla scia delle novità su WestLB.

La notizia ha innescato stop-loss alla rottura di 1,3500 dollari portando la moneta unica sotto il supporto a 1,3483.

Le vendite sull'euro aiutano a sostenere il biglietto verde nei confronti del paniere delle principali valute, con l'indice del dollaro .DXY in rialzo dello 0,2% circa.

ORE 16,15 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3484/85 1,3506

DOLLARO/YEN JPY= 83,32/33 83,54

EURO/YEN EURJPY= 112,35/38 112,83

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8427/28 0,8449

ORO SPOT XAU= 1.365,07/5,84 1.356,12/56,82