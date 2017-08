Forex, euro scivola a minimo tre settimane contro dollaro

LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - L'euro scivola a un minimo di tre settimane contro il dollaro in un mercato dominato dalla cautela in attesa delle aste di titoli di stato in Spagna e Italia in agenda questa settimana.

La moneta unica EUR= è scesa fino a 1,3461.

I trader citano stop-loss scattati alla rottura di 1,3500.

Secondo gli operatori a pesare sulla divisa europea contribuiscono anche le voci di mercato secondo cui il piano di salvataggio per la banca tedesca WestLB sarebbe in bilico.

ORE 9,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3470/72 1,3506

DOLLARO/YEN JPY= 83,27/31 83,54

EURO/YEN EURJPY= 112,10/15 112,83

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8406/10 0,8449

ORO SPOT XAU= 1.357,16/7,93 1.356,12/56,82