Forex, euro colpito da vendite Asia, dubbi su misure anticrisi

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - L'euro scivola nei confronti del dollaro negli scambi europei, penalizzato da vendite da parte di un grosso operatore sovrano asiatico.

I dubbi sulla mancanza di misure politiche concrete per affrontare la crisi del debito della zona euro contribuiscono a raffreddare il sentiment.

La spinta arrivata alla vigilia dalla flessione dei rendimenti dei titoli di Stato Usa si è dimostrata di breve durata, con il mercato convinto che la moneta unica nel breve termine rimarrà nel range consolidato contro il biglietto verde.

I trader riferiscono che un operatore sovrano asiatico sta vendendo con persistenza euro dall'apertura delle negoziazioni europee.

Sulla divisa europea pesa inoltre l'attesa di dettagli su ulteriori passi per far fronte alla crisi del debito della zona euro, che probabilmente non arriveranno prima di marzo.

"E' difficile al momento che l'euro salga sopra il picco che ha toccato questo mese. Ci vorrebbe un fattore nuovo per spingerlo oltre quel massimo", commenta Keiji Matsumoto, strategist di Nikko Cordial Securities.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3621/23 1,3727

DOLLARO/YEN JPY= 82,74/78 82,35

EURO/YEN EURJPY= 112,73/78 113,06

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8489/91 0,8527

ORO SPOT XAU= 1.357,06/7,83 1.362,89/63,90