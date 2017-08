Forex, euro in calo contro dollaro, vista ulteriore debolezza

NEW YORK, 7 febbraio (Reuters) - L'euro cede terreno contro il dollaro per la quarta seduta consecutiva, con i deboli dati sull'industria tedesca che hanno spinto gli investitori a prendere profitto dopo il rally di inzio anno messo a segno dalla moneta unica.

L'euro ha toccato un minimo di due settimane, scendendo sotto l'attuale media mobile a 100 giorni - un supporto chiave - di 1,3532.

Le vendite sulla valuta europea sono legate a un ridimensionamento delle attese di un aumento dei tassi della zona euro nei prossimi mesi. Secondo gli analisti la direzione di breve termine della divisa continuerà a dipendere dai progressi delle discussioni sul fondo di salvataggio europeo.

David Watt, strategist di RBC Capital Markets a Toronto, sottolinea come, considerando i problemi del debito della zona euro, la moneta abbia messo a segno una buona corsa superando la maggior parte degli ostacoli. Tuttavia, prosegue, "non ci sono ancora piani di lungo termine per affrontare la crisi. Quindi credo che gli investitori siano ben contenti di vendere approfittando del rally dell'euro".

Sulla divisa europea pesano anche i dati che hanno mostrato un calo degli ordini all'industria tedesca a dicembre del 3,4%, molto più dell'1,5% atteso, per la debolezza della domanda al di fuori della zona euro.

Inoltre i rendimenti dei titoli di Stato Usa si sono mossi al rialzo sulle aspettative di una ripresa stabile della maggiore economia del mondo, sostenendo il dollaro.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3513/14 1,3561

DOLLARO/YEN JPY= 82,37/40 82,20

EURO/YEN EURJPY= 111,30/33 111,48

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8391/93 0,8421

ORO SPOT XAU= 1.346,10/7,00 1.346,90/50,90