Euro in recupero da minimi ma mercato segue situazione Egitto

TOKYO, 31 gennaio (Reuters) - L'euro recupera terreno contro dollaro dopo essersi indebolito su un aumento dell'avversione al rischio innescata dalle tensioni in Egitto.

Tuttavia, dal momento che le proteste per le strade del Cairo non cessano, gli investitori restano cauti e preoccupati, dalla possibilità che, dopo Tunisia ed Egitto, i disordini possano estendersi a macchia d'olio in Medio Oriente. "Questo potrebbe contagiare altri paesi e rendere instabile l'intero Medio Oriente", commenta Mitsuru Saito, capo economista di Tokai Tokyo Securities.

Alle 8,25 un euro avanza di 0,1% a 1,3610/12 EUR=.

In recupero rispetto ai minimi di seduta anche il dollaro australiano che, sceso fino a 0,9866, scambia attorno a 0,9940 AUD=D4.