Forex, euro in rialzo contro dollaro, si attende asta spagnola

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - Euro in rialzo per il terzo giorno consecutivo contro il dollaro, ma i guadagni della moneta unica potrebbero avere vita breve dopo che l'asta di titoli di stato porteghesi non è riuscita a placare i timori che alcuni dei paesi più indebitati della zona euro facciano fatica a soddisfare le esigenze di finanziamento per l'anno.

L'asta di Lisbona ha visto una buona domanda e il rendimento medio per l'offerta di decennali è sceso rispetto all'appuntamento precedente di novembre, sorprendendo chi si attendeva tassi sopra il 7% per la prima volta nella storia della zona euro.

L'attenzione adesso si sposta a Spagna e Italia con le rispettive aste in calendario domani. Gli analisti prevedono che le offerte procedano senza grossi scossoni, anche se a costi elevati.

"Aste di bond positive potrebbero limitare le perdite dell'euro, ma non credo che riusciranno ad alleviare le preoccupazioni di più lungo termine", commenta Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange a Washington.

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3024/26 1,2970

DOLLARO/YEN JPY= 83,31/34 83,21

EURO/YEN EURJPY= 108,52/57 107,95

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8315/20 0,8309

ORO SPOT XAU= 1.381,05/1,80 1.380,45/82,45