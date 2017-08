Forex, euro in rialzo, focus su asta Portogallo

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo sostenuto dalle speculazioni secondo le quali i ministri delle finanze della zona euro potrebbero rafforzare la capacità di erogazione del fondo di salvataggio europeo.

A limitare i guadagni è tuttavia l'attesa dell'asta dei bond del Portogallo che punta a collocare 1,25 miliardi di euro di titoli con scadenze 2014 e 2020.

I mercati sono ansiosi di vedere se Lisbona riuscirà ad ottenere risorse a costi sostenibili o se sarà costretta a rivolgersi alla Ue e Fmi per aiuti.

Oltre al Portogallo anche la Spagna domani si rivolgerà al mercato primario.

Dopo le recenti pressioni la valuta unica europea riprende fiato in un mercato che spera che la decisione di aumentare l'effettiva capacità dell'European Financial Stability Facility (EFSF) possa essere presa dall'Eurogruppo di lunedì. Questo segue le recenti dichiarazioni di impegno del Giappone di sostenere le nuove emissioni dell'area euro e le voci di acquisto di debito da parte della Bce.

Secondo gli analisti, mentre questi elementi, insieme al differenziale dei tassi di interesse leggermente favorevole all'euro sul dollaro, stanno sostenendo la valuta unica, quest'ultima si muoverà in stretto range con l'avvicinarsi dell'asta portoghese.

"Il rischio è che la domanda possa essere più bassa delle attese del mercato e che questo potrà indebolire l'euro", dice Marcus Hettinger, strategist sulle valute a Credit Suisse di Zurigo.

"Gli alti rendimenti sul debito portoghese tuttavia potrebbero attirare qualche investitore estero, cosa positiva per l'euro", aggiunge.

Negli scambi europei l'euro EUR= tratta in rialzo in area 1,30 dollari sopra i minimi dei quattro mesi toccati a inizio settimana a quota 1,286 euro. Gli analisti tecnici sottolineano una forte resistenza a quota 1,307 dollari in corrispondenza della media mobile a 200 giorni.

Con il rimbalzo dell'euro, il dollaro scende rispetto al paniere delle principali valute .DXY a 80,5 allontanandosi dal massimo di cinque settimane ragginto lunedì scorso a 81,313.

ORE 11,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3023/25 1,2970

DOLLARO/YEN JPY= 83,09/12 83,21

EURO/YEN EURJPY= 108,23/26 107,95

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8324/27 0,8309

ORO SPOT XAU= 1.383,05/83,65 1.380,45/82,45