Forex, euro intorno a minimi da 4 mesi dopo Giappone su bond

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - L'euro è stabile sopra i minimi da 4 mesi, dopo che il Giappone ha detto di essere pronto ad acquistare circa un quinto dei bond che il fondo europeo ha in programma di vendere a fine mese per finanziare il salvataggio dell'Irlanda.

Il ministro delle Finanze giapponese, Yoshihiko Noda, ha fatto capire che userà le riserve di euro per i bond, raffreddando le iniziali attese dei trader che puntavano su nuovi acquisti di valuta europea per finanziare l'operazione.

L'impegno del Giappone arriva dopo che la Cina ha dato garanzie alla Spagna sul fatto che intende investire in obbligazioni del paese.

A causa dei timori legati alle forti emissioni previste questa settimana da parte dei paesi del Sud Europa, l'euro dovrebbe riprendere la discesa, dicono gli analisti.

"L'euro resta da vendere sui rallies", dice Jeremy Stretch capo delle strategie sulle valute di CIBC World Markets. "I giapponesi non ricicleranno altre parti delle loro riserve per acquistare debito in euro".

ORE 11,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2921/22 1,2941

DOLLARO/YEN JPY= 83,12/17 82,76

EURO/YEN EURJPY= 107,41/46 107,12

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8320/22 0,8311

ORO SPOT XAU= 1.378,30/78,80 1.374,40/74,45