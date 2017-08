Forex, euro ai minimi di 4 mesi in scambi asiatici

SINGAPORE, 7 gennaio (Reuters) - Negli scambi asiatici, l'euro è scivolato al minimi di quattro mesi nei confronti di un dollaro più forte anche contro le altre principali divise.

A pesare sulla moneta unica europea, che passa di mano a 1,2990 dollari poco prima delle 9 italiane, le vendite ieri nel tardo pomeriggio sui titoli di Stato dei paesi periferici della zona euro in aggiunta alle attese di un dato robusto per l'occupazione Usa in arrivo oggi.

I Tesori della zona euro dovranno settimana prossima cominciare a collocare nuovi titoli in vista delle pesanti scadenze in arrivo nei prossimi mesi. In aggiunta il mercato è nervoso in attesa che la Commissione europea presenti una proposta che implicherebbe maggiori costi per i detentori di bond bancari in caso di crisi degli istituti emittenti.

In Asia l'euro è sceso brevemente sotto il supporto in area 1,2970 dollari fino a 1,2965, ai minimi di metà settembre.

Alle 8,55 un euro vale 1,2885 dollari EUR=, in calo di 0,16% rispetto alla chiusura di ieri a 1,30.

Il dollaro segna 83,50 yen JPY= in rialzo di 0,16% rispetto alla chiusura di ieri a 83,33.