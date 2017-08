Forex, dollaro consolida guadagni in attesa di dati occupazione

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Il dollaro è stabile dopo i forti guadagni archiviati ieri, con gli investitori riluttanti a comprare ancora il biglietto verde alla vigilia della pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa.

Ieri una serie di dati macroeconomici, compresi i dati Adp sugli occupati del settore privato e l'indice Ism, hanno spinto in alto il dollaro, sulla convinzione che l'economia Usa crescerà più in fretta di quella di altri paesi.

"Ci sono stati sviluppi positivi per l'economia Usa, che indicano una ripresa più sostenuta, anche se gli investitori restano preoccupati per gli sviluppi in Gran Bretagna ed Europa" spiega Lee Hardman, currency economist di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Il mercato si aspetta numeri forti dai dati di domani sull'occupazione, ma potrebbero essere sovrastimati. C'è quindi la possibilità di una delusione" aggiunge l'economista.

Gli analisti prevedono che i dati del dipartimento del Lavoro mostrino un aumento di 175.000 occupati a dicembre.

Alcuni trader sottolineanno che potrebbe essere difficile per il dolalro continuare la corsa se il numero sarà semplicemente in linea con le attese.

Intorno alle 11,05, il dollaro è poco mosso rispetto al paniere delle principali valiute .DXY, mentre è in lieve calo rispetto all'euro. I trader indicano a quota 1,3110 il supporto nel cambio euro/dollaro.

ORE 11,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3121/24 1,3148

DOLLARO/YEN JPY= 83,08/11 83,26

EURO/YEN EURJPY= 109,08/11 109,47

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8473/79 0,8470

ORO SPOT XAU= 1.376,25/77,10 1.377,65/78,65