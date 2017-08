Forex, euro debole sotto 1,33 dollari su timori debito zona euro

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - L'euro apre il 2011 all'insegna della debolezza contro il dollaro dopo i guadagni di fine anno, per effetto dei persistenti timori legati allo stato di salute del debito della zona euro.

Scambi sottili e la chiusura per festività delle piazze di Tokyo e Londra hanno contribuito alla volatilità.

"Ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni di scambi del 2010 era un'esagerazione e ci aspettiamo un ritracciamento rispetto ai guadagni una volta che l'attività abbia ripreso veramente", ha detto Roberto Mialich, currency strategist per Unicredit a Milano.

"Ci aspettiamo che l'euro si terrà sotto quota 1,30 dollari per buona parte del primo trimestre", ha aggiunto, sottolineando come le questioni debitorie dei paesi periferici della zona euro nella prima parte dell'anno possano fare da catalizzatore per la moneta unica.

Intorno alle 10,30 il cross euro/dollaro scende dello 0,4% a 1,3294/97, dopo essere arrivato a un minimo di 1,3251 dollari.

Il dollaro recupera anche sullo yen JPY= dopo aver toccato un minimo a 80,99. Se la valuta giapponese dovesse migliorare sotto gli 80,21 dollari il biglietto verde toccherebbe un minimo a 16 anni e se dovesse calare ulteriormente sotto quota 79,75 dollari toccata nell'aprile 1995, ci sarebbe un minimo storico.

"Senza una sorpresa al rialzo nei dati sulll'occupazione Usa di questa settimana, il cross dollaro/yen dovrebbe tornare di nuovo sotto pressione", hanno scritto gli analisti di Bnp Paribas in una nota.

Il dato sugli occupati non agricoli Usa atteso venerdì dovrebbe vedere un aumento di 126.000 unità, secondo un sondaggio Reuters.

Il dollaro guadagna lo 0,19% anche sul franco svizzero CHF= a 0,9363/67 dopo aver toccato un minimo storico a 0,9301 franchi venerdì scorso.

Rispetto al franco svizzero l'euro EURCHF= cede lo 0,1% a 1,2459/64 franchi, poco sopra il suo minimo storico toccato settimana scorsa a quota 1,2398.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3294/97 1,3347

DOLLARO/YEN JPY= 81,35/38 81,19

EURO/YEN EURJPY= 108,24/26 108,39

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8589/91 0,8573

ORO SPOT XAU= 1.418,67/9,44 1.419,45/23,45