Forex, dlr consolida senza slancio, euro debole in chiusura Asia

TOKYO, 16 dicembre (Reuters) - Negli ultimi scambi sulla piazza asiatica il biglietto verde si mantiene oltre 84 yen, senza però forza sufficiente a risalire oltre, mentre la valuta unica resta vulnerabile e guarda alle novità del vertice Ue.

Il volume degli scambi è quello tipicamente sottile delle ultime sedute dell'anno, avvertono gli operatori, che tende a incrementare la volatilità anche in mancanza di concreti spunti direzionali.

Tra le principali ispirazioni per le oscillazioni del dollaro resta intanto il rendimento dei Treasuries.

"Per il cross del dollaro/yen in superamento della soglia tecnica di 84,41 dovrebbe costituire un segnale rialzista, dipende però da come si muoveranno i rendimenti" spiega lo stretegist Barclays Masafumi Yamamoto.

"L'area euro ha ancora da confrontarsi con problemi dei paesi periferici... se il contagio arriva al Portogallo quale sarà la prossima vittima?" aggiunge.

Poco prima delle 8 euro/dollaro EUR= a 1,3224/26 da 1,3208 della chiusura Usa di ieri, dollaro/yen a JPY= a 84,24/28 da 84,23 ed euro/yen EURJPY= a 111,41/44 da 111,28.