Forex, dollaro in rialzo dopo salita rendimenti Treasuries

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - Il dollaro conferma il rialzo negli scambi Usa e potrebbe sostenere i guadagni nel breve termine dopo la fiammata registrata dai rendimenti dei Treasuries Usa sulla scia della proposta di estendere i tagli alle tasse, che ha alimentato le speranze di crescita per l'economia statunitense.

Per la prima volta da diverse settimane le preoccupazioni per il debito della zona euro sono state relegate in secondo piano e gli investitori si sono invece focalizzati sui fondamentali economici Usa in un mercato comunque sottile.

I rialzi dei rendimenti dei titoli di Stato Usa tendono a sostenere il biglietto verde in quanto riflettono una crescita più forte e rendono alcuni asset denominati in dollari più interessanti per gli investitori.

"I tagli alle tasse sono percepiti come positivi per la crescita, positivi per l'azionario, effetti che certamente hanno un peso maggiore rispetto all'impatto a lungo termine sul deficit fiscale Usa", commenta Michael Woolfolk di BNY Mellon a New York. "Il dollaro quindi ne beneficia".

ORE 16,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3225/28 1,3259

DOLLARO/YEN JPY= 84,14/17 83,45

EURO/YEN EURJPY= 111,32/34 110,66

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8380/85 0,8412

ORO SPOT XAU= 1.375,25/6,25 1.400,86/1,63