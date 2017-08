Forex, euro a 1,31 dollari,rimbalzo limitato da timori zona euro

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - L'euro mantiene il tono positivo della mattinata e allunga di poco il suo ribalzo salendo a quota 1,31 dollari.

Alla viglia della riunione della Bce la moneta unica non riesce tuttavia a recuperare in pieno le perdite delle ultime tre sedute, trovando un limite nei peristenti timori sul debito della zona euro.

Domani la banca centrale dovrebbe lasciare i tassi invariati e potrebbe annunciare l'estensione delle misure anti crisi varate, la cui scadenza è fissata a metà gennaio. Secondo alcuni analisti Francoforte potrebbe mantenere senza limite i suoi finanziamenti a tre mesi.

"Penso che ci sia un po' di cautela prima della riunione della Bce di domani", ha detto Vassili Serebriakov, senior strategist per le valute a Wells Fargo a New York, ricordando come il presidente della Bce Jean-Claude Trichet abbia detto ieri che la banca dovraà svolgere un ruolo più centrale nella gestione della crisi.

"Questo è un buon momento per gli investitori per fare un passo indietro e ridurre la loro esposizione sull'euro. Al di là di tutto, questo è un rimbalzo provvisiorio, almeno fino alla riunione della Bce", ha aggiunto.

Un leggero restringimento dello spread tra il rendimento dei titoli di Portogallo, Spagna e Italia rispetto a quelli tedeschi ha contribuito a dare un supporto alla moneta unica. A questo ha contribuito inoltre l'asta del Portogallo, che ha collocato tutti i suoi 500 milioni di titoli a dodici mesi con un bid-to-cover a 2,5 da 1,8.

ORE 15,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3101/06 1,2984

DOLLARO/YEN JPY= 84,36/40 83,65

EURO/YEN EURJPY= 110,55/58 108,61

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8409/11 0,8341

ORO SPOT XAU= 1.385,80/6,30 1.384,94/5,80