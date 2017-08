Forex, yen recupera in chiusura Asia, verso massimi '95 su dlr

TOKYO, 29 ottobre (Reuters) - Nuovo affondo per il cross del dollaro/yen, che sul finale della seduta asiatica torna ad approssimarsi ai minimi degli ultimi quindici anni.

L'apprezzamento dello yen è evidente rispetto a tutte le valute a maggior rendimento - euro in testa - tra scambi leggermente innervositi dal fine mese, ma in range relativamente stretto in vista del Fomc della prossima settimana.

Voci di vendite di dollaro ed euro contro yen da parte degli esportatori nipponici, che devono chiudere il bilancio mensile, e fondi hedge esteri spingono il cambio del dollaro/yen ben al di sotto di 81 e in vista del record negativo di 79,75 di settembre 1995.

Intorno alle 8 dollaro/yen JPY= a 80,63/68 rispetto a 81,01 della chiusura Usa di ieri, euro/dollaro EUR= a 1,3873/76 da 1,3924 ed euro/yen EURJPY= a 111,90/94 da 112,80 ieri sera.