Forex, euro arretra contro dollaro, forte su franco svizzero

LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - Dopo un breve allungo innescato dal robusto Ifo tedesco, l'euro EUR= ritraccia contro dollaro in mattinata, mantenendosi tonico nel cambio con il franco svizzero EURCHF=, che questa settimana ha rotto la media mobile a 100 giorni.

La moneta unica viaggia parallelamente poco mossa nei confronti della sterlina EURGBP=; secondo gli analisti le cattive notizie sull'economia del Regno Unito iniziano, infatti, ad essere incorporate nelle valutazioni.

Il mercato intanto aspetta la riunione dei leader del G20 in Corea del Sud che dovrebbe affrontare il tema delle politiche valutarie.

In Asia il dollaro si è indebolito dopo che il segretario al Tesoro americano Tim Geithner, che spinge per una iniziativa coordinata volta a sanare gli squilibri globali, ha sollecitato il gruppo delle 20 nazioni a non indebolire la propria moneta o a mantenerla sottovalutata

I mercati valutari sono stati molto volatili negli ultimi mesi sui timori che le maggiori economie si servano delle politiche economiche per svalutare le proprie valute, ridando slancio alle esportazioni e all'occupazione.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3882/85 1,3921

DOLLARO/YEN JPY= 81,26/30 81,31

EURO/YEN EURJPY= 112,82/88 113,18

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8859/63 0,8860

ORO SPOT XAU= 1.316,75/7,55 1.323,60/4,60