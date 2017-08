Dollaro in rialzo nella notte contro euro e yen

TOKYO, 19 ottobre (Reuters) - Il dollaro tenta un recupero nei confronti delle principali divise ora che la prospettiva di un nuovo allentamento alla politica monetaria della Fed in novembre è pienamente incorporata nelle aspettative.

Proprio l'attesa della decisione della Fed del prossimo 2-3 novembre ha spinto l'euro la scorsa settimana oltre 1,4160 dollari e il dollaro australiano alla parità. Ulteriori guadagni secondo i trader sembrano però improbabili fino a quando ci saranno dettagli sull'entità della mossa della Fed.

L'euro, in particolare, non è riuscito a superare 1,4000 dopo essersi spinto venerdì oltre 1,41 e questo equivale a un campanello d'allarme per alcuni che prevedono la liquidazione di nuove posizioni lunghe sull'euro/dollaro e ritengono il minimo del 12 ottobre scorso di 1,3775 dollari per euro un target possibile.

Il dollaro sale dello 0,4% circa su yen JPY= a 81,52/57 mentre la moneta unica europea perde lo 0,3% sul biglietto verde a 1,3902/07 EUR=.