Forex, dollaro a minimo 8 mesi e mezzo contro paniere valute

LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Il dollaro estende le perdite, scendendo al suo minimo da otto mesi e mezzo contro un paniere di valute e vicino al minimo a 15 anni contro lo yen JPY=, danneggiato dalle prospettive di un ulteriore allentamento da parte della Federal Reserve.

Il presidente della Fed di Chicago, Charles Evans, ha detto ieri sera che la banca centrale dovrebbe fare molto di più per spronare l'economia, ha scritto il Wall Street Journal, innescando così speculazioni in merito a una ripresa da parte della Fed di misure di allentamento quantitativo, probabilmente già dalla riunione di Novembre. "Date tutte le voci di un ulteriore allentamento quantitativo da parte della Fed, l'indice del dollaro viaggia al ribasso e potrebbe scendere di un ulteriore 3-4% da questi livelli", ha detto Neil Mellor, currency strategist per Bank of New York Mellon.

"Quindi, con il dollaro in discesa assisteremo a una escalation della retorica sulla guerra globale dei cambi e su interventi. Il flussi che vediamo indicano massicce quantità di fondi che si stanno dirigendo verso i mercati emergenti in cerca di rendimenti più elevati", ha aggiunto.

L'indice del dollaro =USD .DXY è a quota 77,614, appena al di sopra del supporto chiave di 77,60-61, dopo essere sceso fino a 77,597, minimo dal 20 gennaio e sotto.

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3868/70 1,3836

DOLLARO/YEN JPY= 83,03/05 83,19

EURO/YEN EURJPY= 115,15/18 115,09

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8714/17 0,8705

ORO SPOT XAU= 1.346,50/7,25 1.338,70/9,70