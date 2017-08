Forex, euro tonico su massimi contro dollaro e sterlina

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - L'euro ha esteso i guadagni nei confronti del dollaro negli scambi europei, toccando i massimi dei cinque mesi a 1,3689 dollari, grazie a incoraggianti dati sull'economia cinese che favoriscono l'acquisto di valute a maggior rischio ed elevato rendimento.

Euro forte anche contro sterlina.

Inoltre, secondo indiscrezioni stampa le banche asiatiche stanno convertendo dollari in euro per riequilibrare le proprie riserve.

Il dato che ha rincuorato gli investitori sullo stato dell'economia globale è il Pmi ufficiale per la manifattura cinese, cresciuto a settembre a 53,8 da 51,7 contro attese di 52,0.

Ieri altre statistiche, questa volta statunitensi, hanno fornito indicazioni positive sulla prima economia al mondo. Le richieste di sussidi di disoccupazione hanno registrato un calo nell'ultima settimana, mentre il Pil finale sul secondo trimestre è stato rivisto al rialzo a +1,7% dalla precedente lettura di +1,6% e rispetto al consensus di +1,6%. Infine, l'indice Ism ha indicato una migliore attività economica a New York a settembre per la prima volta in quattro mesi.

La sterlina è sui minimi quattro mesi contro euro in attesa del Pmi manifatturiero GB. Il mercato teme una lettura debole dell'attività manifatturiera in Gran Bretagna che potrebbe rendere più probabile un allentamento di politica monetaria.

ORE 10,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3679/81 1,3629

DOLLARO/YEN JPY= 83,31/37 83,49

EURO/YEN EURJPY= 114,01/07 113,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8661/64 0,8674

ORO SPOT XAU= 1.311,35/1,85 1.305,25/06,25