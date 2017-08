Forex, euro frenato da timori su salvataggio Anglo Irish

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Euro poco mosso contro dollaro e debole sullo yen nelle contrattazioni europee, con la moneta unica appesantita dal prezzo stimato dall'Irlanda per il salvataggio di Anglo Irish Bank (34 miliardi di euro) e da prese di profitto al termine del mese e del trimestre.

In rialzo generalizzato lo yen nell'ultima giornata del semestre fiscale giapponese. Il dollaro scende a un soffio dai livelli più bassi toccati contro la divisa nipponica da quando il Giappone è intervenuto per frenare i guadagni della sua moneta due settimane fa, alimentando il nervosismo per possibili nuove mosse.

I trader monetizzano anche qualche guadagno realizzato sull'euro, che ieri ha toccato un massimo di cinque mesi sul dollaro, in attesa dei dati sulla manifattura Usa di domani.

Il downgrade di un notch del rating della Spagna da parte di Moody's è un altro fattore negativo per l'euro, ma secondo gli analisti resta intatto il trend di debolezza del dollaro legato ai timori che la Federal Reserve possa imbarcarsi in nuove misure di allentamento.

"In vista della fine del mese e del trimestre si vuole realizzare qualche profitto", commenta Niels Christensen, strategist di Nordea a Copenhagen. "C'è un mix di notizie che sta dando al dollaro un po' di respiro... Ma non ci sono indicazioni che la recente flessione del dollaro sia giunta al termine e gli investitori vogliono ancora costruire posizioni corte sul dollaro".

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3631/33 1,3623

DOLLARO/YEN JPY= 83,22/26 83,72

EURO/YEN EURJPY= 113,39/44 114,04

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8581/84 0,8624

ORO SPOT XAU= 1.311,30/1,65 1.308,80/09,80