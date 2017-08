Forex, dollaro rimbalza su yen in chiusura Asia, voci intervento

TOKYO, 24 settembre (Reuters) - Decisa accelerazione per il biglietto verde, in rialzo di quasi un punto percentuale contro yen a causa di voci di mercato circa un nuovo intervento delle autorità giapponesi sul forex, come avvenuto la settimana scorsa.

Scivolato ieri al minimo dalla settimana scorsa, prima della discesa in campo di Banca del Giappone, il cross del dollaro/yen torna a superare la soglia di 85.

I cambisti parlano di acquisti di dollaro contro yen da parte dei principali istituti di credito giapponesi e in relazione lo storno della divisa nipponica anche a voci di mercato circa possibili dimissioni del banchiere centrale Shirakawa.

Poco prima delle 8 euro/dollaro EUR= a 1,3343/45 da 1,3312 della chiusura di ieri sera a New York, dollaro/yen JPY= a 84,79/82 da 84,39 ed euro/yen EURJPY= a 113,12/17 da 113,36.