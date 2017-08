Forex, dollaro poco mosso in avvio Usa, attende spunti da Fed

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piattaforma newyorkese il dollaro si conferma sulla difensiva, guardando già alla riunione di Federal Reserve in agenda domani in cerca di spunti operativi.

Il timore dei mercati finanziari è che il comitato di politica monetaria si concluda con la constatazione che la prima economia mondiale abbia bisogno di ulteriori stimoli per il consolidamento della ripresa.

Un aumento delle misure di 'quantitative easing' sarebbe infatti negativo per i corsi del dollaro, spiegano i cambisti, e potrebbe riportare l'euro oltre i massimi del mese al di sopra di 1,3159.

Range ristretto per il cambio del dollaro/yen, condizionato dalla chiusura del mercato giapponese e dalla prospettiva di possibili nuovi interventi di Tokyo sui cambi.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3040/46 1,3052

DOLLARO/YEN JPY= 85,73/74 85,73

EURO/YEN EURJPY= 111,83/88 111,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8376/82 0,8335

ORO SPOT XAU= 1.279,80/0,30 1.275,95/6,95