Forex, dollaro cancella ribasso su yen dopo dati Usa

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro cancella le perdite contro yen, dopo una mattinata in prossimità di un minimo di 15 anni, sostenuto dai dati Usa su occupazione e commercio con l'estero che hanno allentato i timori sul ritmo della ripresa dell'economia.

"Il miglioramento di luglio nella bilancia commerciale è positivo per l'andamento del terzo trimestre e in qualche modo riduce i timori di un forte rallentamento", dice Brian Dolan, strategist, Forex.com, a Bedminster, in New Jersey. "E il dato sull'occupazine e una mossa ancora più significativa nella giusta direzione. Nel complesso i dati sono positivi in termini di propensione al rischio, per questo abbiamo visto un rimbalzo delle azioni e dei cross sullo yen".

Il dipartimento del Lavoro ha reso noto che nella settimana terminata il 4 settembre le richieste di sussidi sono scese a 451.000 dalle 478.000 del dato rivisto al riazlo della settimana precedente, a fronte di attese di 470.000 richieste.

Il deficit commerciale è sceso a 42,78 miliardi di dollari a luglio, un dato migliore del passivo di 47,3 miliardi previsto dagli economisti.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2740/43 1,2723

DOLLARO/YEN JPY= 83,70/73 83,85

EURO/YEN EURJPY= 106,67/69 106,69

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8264/65 0,8220

ORO SPOT XAU= 1.251,92/2,60 1.254,50/5,50