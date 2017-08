Forex, euro cala su principali divise su timori banche Europa

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - L'euro è in ribasso sui rinnovati timori per il settore bancario europeo che spinge gli investitori a vendere le divise a più alto rischio.

L'associazione bancaria tedesca ha detto che i 10 principali istituti del paese potrebbero aver bisogno di 105 miliardi di euro addizionali a causa delle nuove regole.

L'affermazione ha avuto un impatto limitato ieri a causa dei volumi sottili per la festività negli Usa.

Anche un articolo del Wall Street Journal che ha messo in luce carenze degli stress test in Europa, aumenta l'avversione al rischio degli operatori.

Yen e franco svizzero sono in rialzo, perchè considerate valute sicure.

"Per il momento, le novità sulle banche tedesche e sugli stress tests pesano sulla propensione al rischio", dice Sven Schubert, analista di Credit Suisse a Zurigo. "Ma le preoccupazioni legate ai test non sono una novità, per questo l'impatto potrebbe essdere limitato nel tempo".

Schubert ritiene che gli investitori acquisteranno euro sotto quota 1,28 dollari ed è prevedibile un movimento verso 1,30 nel breve termine.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2761/65 1,2872

DOLLARO/YEN JPY= 83,90/94 84,18

EURO/YEN EURJPY= 107,13/16 108,36

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8301/05 0,8362

ORO SPOT XAU= 1.248,15/8,90 1.249,55