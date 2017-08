Forex, euro in rialzo scia borse, yen perde terreno

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - L'euro è in rialzo, sostenuto dall'azionario positivo, in un mercato dove è aumentata la domanda per le divise considerate più a rischio.

Lo yen perde terreno, allontanandosi dai massimi contro dollaro ed euro, con gli investitori che si chiedono se il governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa, farà commenti sulla divisa o sulla politica monetaria all'incontro organizzato dalla Federal Reserve questa settimana.

La notizia che Shirakawa sarà presente alla conferenza della Federal Reserve di Kansas City a Jackson Hole, ha indotto gli operatori a essere cauti su nuove spinte al rialzo dello yen.

"E' probabile che Shirakawa parli con (il presidente della Federal Reserve Ben) Bernanke e con altri banchieri centrali a Jackson Hole. Questo porta gli operatori a speculare sulla possibilità di un intervento giapponese", dice Hideki Amikura, vice direttore generale della divisione forex di Nomura Trust and Banking a Tokyo.

Le borse europee sono positive, ma gli spazi di apprezzamento sono limitati a causa dei timori di una discesa dell'economia Usa in recessione.

I dati deboli dagli Usa non hanno portato ad acquisti sul dollaro, come successo a inizio mese.

"L'azionario sale nonostante dati Usa deboli", dice Carl Hammer, strategist di SEB a Stoccolma. "L'enigma è cosa succederà alla correlazione tra propensione al rischio e dollaro. Non sono sicuro che continueremo a vedere un biglietto verde più forte quando le borse scendono".

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2694/00 1,2657

DOLLARO/YEN JPY= 84,55/58 84,580

EURO/YEN EURJPY= 107,36/41 107,05

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8174/78 0,8180

ORO SPOT XAU= 1.241,75/2,25 1.239,00