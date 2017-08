Forex, euro guadagna dopo aste bond Irlanda e Spagna

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - L'euro EUR= corre per il secondo giorno consecutivo sul dollaro e si risolleva dai minimi di sette settimane contro lo yen, spinto dalle aste dei bond irlandesi e spagnoli che hanno alleviato le preoccupazioni sui paesi della zona euro pesantemente indebitati.

La vendita irlandese di titoli di Stato con scadenza 2014 e 2020 era vista come la cartina di tornasole per l'interesse degli investitori nel pieno dei timori per i costi di salvataggio delle banche. Il collocamento ha registrato una domanda degli investitori oltre al triplo dell'ammontare offerto per entrambe i titoli.

Anche la vendita dei titoli spagnoli a 12 e 18 mesi ha avuto un'alta domanda.

I dati Usa indicano che i prezzi alla produzione sono saliti a luglio per la prima volta in quattro mesi e il settore immobiliare ha segnato un ritmo di apertura di nuovi cantieri positivo anche se a un tasso più debole rispetto alle attese di luglio.

"Le emissioni di debito sovrano continuano a entrare in gioco, nascoste nel background", ha detto John McCarthy, direttore del forex per Ing Capital di New York.

L'Irlanda ha venduto agevolmente i propri titoli al 2014 e al 2020 e il rendimento dei titoli a 10 anni è sceso rispetto al collocamento dello scorso mese.

L'euro EUR= stenta però a superare la soglia di 1,29 dollari a causa dell'incertezza dell'outlook sull'economia con la preoccupazione sulla sostenibilità di un solido recupero dell'economia tedesca.

L'indice di fiducia di analisti e investitori tedeschi, calcolato dall'istituto Zew, è calato ben oltre le attese, nonostante questo fosse stato parzialmente controbilanciato da un balzo inaspettato delle condizioni dell'indice corrente.

"I mercati del forex stanno respirando appena, dopo le violente oscillazioni del rapporto euro/dollaro e dollaro/yen ", ha detto Camilla Sutton, strategist valutaria di Scotia Capital di Toronto.

"I trader stanno ancora aspettando un catalizzatore che guidi il dollaro in una direzione piuttosto che in un'altra".

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2885/89

1,2822 DOLLARO/YEN JPY= 85,37/42

85,33 EURO/YEN EURJPY= 110,00/05

109,41 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8244/46

0,8191 ORO SPOT XAU= 1.223,40/4,30

1.222,85/85