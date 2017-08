Forex, euro scivola, timori debito superano solidi dati macro

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - L'euro EUR= scivola per effetto dell'asta deludente di titoli Btp dell'Italia, il cui risultato - il titolo a 5 anni ha spuntato un bid-to-cover a solo 1,257 - ha rinnovato i timori sulle economie periferiche della zona euro e ha annullato la spinta positiva del dato del pil tedesco e della zona euro.

Il dollaro .DXY invece si avvia a chiudere la sua performance settimanale migliore dagli inizi 2009 contro un paniere di valute, dopo che i timori per l'outlook dell'economia Usa e mondiale hanno spinto gli investitori a sfilarsi da asset più rischiosi per rifugiarsi nel biglietto verde.

"Gli striscianti timori che i problemi in Europa non si fossero sopiti sono stati messi bene in luce dall'asta di titoli italiani più debole delle attese", ha detto Camilla Sutton, capo strategist per il valutario a Scotia Capital, a Toronto.

"I dati economici di oggi erano positivi per l'euro, L'inabilità di innescare un rally a fronte di notizie positive non è mai un buon segno", ha aggiunto.

Nei primi scambi a New York l'euro EUR= cede lo 0,1% a 1,2811/13 dollari.

A evidenziare ulteriormente i timori legati alle economie della periferia dell'euro, lo spread tra il decennale spagnolo e il Bund si è allargato a 172 punti base, il massimo dal 19 luglio. Lo spread tra il decennale greco e il tedesco ha toccato gli 829 punti base ai massimi da giugno.

Il dollaro ha perso brevemente terreno, per poi ricominciare ad avanzare, dopo la pubblicazione di dati Usa che hanno indicato a luglio un rimbalzo delle vendite al dettaglio e un aumento dell'inflazione.

"C'è stato un sospiro di sollievo nel mercato valutario quando i trader hanno realizzato che le vendite al dettaglio lo scorso mese non erano terribili. Questo ha portato a un rimbalzo su euro, sterlina e yen", ha detto Kathy Lien, direttrice per il per le ricerche sulle valute a Gft a New York.

ORE 16,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2811/13 1,2828

DOLLARO/YEN JPY= 85,88/91 85,87

EURO/YEN EURJPY= 110,00/03 110,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8202/06 0,8233

ORO SPOT XAU= 1.213,75/4,50 1.211,20/15,20