Forex, euro si conferma a massimi 11 settimane su dollaro debole

LONDRA, 29 luglio (Reuters) - L'euro si conferma ai massimi da 11 settimane sul dollaro sopra quota 1,305 sostenuto dalla domanda di fine mese che ha contribuito a spingerlo sopra questa resistenza chiave.

A sostenere la moneta unica sono stati anche i dati stabili della zona euro, con l'economic sentiment di luglio balzato oltre le attese al massimo a 28 mesi e la disoccupazione tedesca in calo per il tredicesimo mese consecutivo.

"I dati nella zona euro sono piuttosto resilienti per ora e ci sono i margini per un rialzo dell'euro/dollaro, anche se le persone sono piuttosto caute a questi livelli", ha detto Tom Levinson, currency strategist per Ing.

Nel corso di questo mese l'euro è salito del 7% sul biglietto verde. Gli investitori sono concentrati sulla possibilità di un rally a quota 1,3125 dollari, valore del 38,2% del ritracciamento di Fibonacci rispetto al deprezzamento nel periodo novembre 2009-giugno.

Gli analisti citano l'effetto stress test, con gli investitori che fino a settimana scorsa prima della pubblicazione dei risultati si erano trattenuti dal comprare euro.

L'euro EUR= avanza dello 0,66% sul dollaro scambiando a quota 1,3072/74. Allo stesso tempo il biglietto verde arretra dello 0,65% rispetto a un paniere di valute .DXY a quota 81,648 ai minimi da 12 settimane.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3072/74 1,2986

DOLLARO/YEN JPY= 87,10/11 86,27

EURO/YEN EURJPY= 113,84/89 113,43

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8355/60 0,8331

ORO SPOT XAU= 1.163,60/4,10 1.162,55/63,55