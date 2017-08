Forex, euro solido contro dollaro e yen, aiuta appetito rischio

LONDRA, 28 luglio (Reuters) - L'euro strappa un massimo di due mesi contro lo yen e rimane vicino al record delle 11 settimane contro il dollaro in un mercato che riscopre l'appetito per il rischio grazie a solide trimestrali bancarie in Europa e a positivi dati macro.

In ritirata il dollaro australiano. Un'inflazione inferiore alle attese ha smorzato le attese di un ritocco all'insù dei tassi di interesse in Australia.

Oltre ai confortanti risultati di Ubs UBSN.VX e Deutsche Banck ( DBKGn.DE

"Chiaramente esiste una situazione favorevole al rischio, con il mercato che inizia a pensare che una ripresa in Europa sia in atto, ma c'è una liquidità sottile", commenta Neil Mellor, strategist sulle valute della Bank of New York Mellon.

Intorno alle 10,10, la moneta unica sale dello 0,2% circa contro yen a 114,48, vicina ai massimi di due mesi toccati nei primi scambi europei a 114,73, secondo gli schermi Reuters. Una resistenza chiave viene individuata dagli analisti tecnici a 117,86.

Nei confronti del dollaro, l'euro è poco mosso, vicino ai massimi delle 11 settimane a 1,3045 toccati ieri. Al rialzo vengono indicati due livelli chiave, 1,3050 e 1,3125. Questa secondo resistenza esprime un ritracciamento del 38,2% rispetto al movimento di dicembre-giugno. La sterlina GBP=D4 ha toccato un massimo di cinque mesi contro il dollaro grazie all'ottimismo per la situazione economica britannica. Il mercato attende la testimonianza in giornata di esponenti della Banca di Inghilterra di fronte a un comitato del governo britannico, per vedere se vengono confermate le positive aspettative sull'economia.

ORE 10,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2995/97 1,3001

DOLLARO/YEN JPY= 88,04/07 87,89

EURO/YEN EURJPY= 114,41/43 114,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8343/47 0,8334

ORO SPOT XAU= 1.162,35/3,10 1.159,65/60,65