Forex, euro cede dopo asta portoghese, attesa Bernanke

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - L'euro scivola sul dollaro in seguito all'andamento fiacco di un'asta di debito pubblico in Portogallo, che ha ricordato la fragilità dell'equilibrio economico europeo in attesa dei risultati degli stress test bancari dopodomani.

Lisbona ha venduto 1,25 miliardi di euro di titoli a 12 mesi, ma il rendimento medio è più che raddoppiato rispetto all'asta precedente mentre il rapporto bid-to-cover si è rivelato molto inferiore.

"L'euro corregge dopo l'asta portoghese", conferma Michael Hewson, currency strategist di Cmc Markets. "Non ci vuole molto per seminare dubbi nei confronti della moneta unica".

Ma secondo gli analisti sarà il discorso di Ben Bernanke, nella serata italiana, a fissare il tono dei rapporti euro-dollaro, soprattutto se dal governatore della Fed dovessero arrivare segnali di alleggerimento della politica monetaria.

"I risultati degli stress test europei saranno letti alla luce dell'umore dei mercati nel momento in cui saranno pubblicati, e questo dipenderà da Bernanke", ha detto Gavin Friend, currency strategist di nabCapial a Londra.

ORE 14,25 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2802/05 1,2881

DOLLARO/YEN JPY= 87,00/03 87,48

EURO/YEN EURJPY= 111,37/40 112,65

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8390/55 0,8433

ORO SPOT XAU= 1.193,45/4,20 1.191,40/2,40