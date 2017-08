Forex, euro ritocca massimi due mesi su dollaro dopo dati Usa

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - L'euro si rafforza ulteriormente sul dollaro EUR= nella mattinata europea e ritocca il minimo degli ultimi due mesi segnato la scorsa settimana a quota 1,3029. Gli investitori abbandonano le posizioni lunghe sulla valuta Usa, delusi dall'ultima tornata di dati macroeconomici.

"L'umore nei confronti dell'euro è molto positivo", dice Lutz Karpowitz, senior currency strategist di Commerzbank a Francoforte. "I problemi di debito sovrano a breve sembrano sotto controllo, mentre i dati dagli Stati Uniti pesano sul dollaro".

Cede terreno sull'euro anche lo yen, che tiene però nei confronti della divisa Usa, verso la quale ha segnato la scorsa settimana i massimi degli ultimi sette mesi. I mercati osservano ora la Banca del Giappone, che potrebbe vendere yen se questo dovesse tornare a rafforzarsi. Il Wall Street Journal ipotizza che la soglia d'intervento dell'autorità monetaria di Tokyo si trovi a quota 85, valore ancora lontano dagli attuali 86,78.

"Penso che le autorità di Tokyo siano nervose. Ci saranno interventi verbali o potrebbero verificare i tassi come hanno fatto in passato. Ma non credo in una vendita di valuta", dice un trader giapponese che preferisce restare anonimo.

Balza invece il dollaro australiano, che aggancia il rally dell'azionario cinese oltre ad attirare flussi in uscita dalla valuta giapponese.

A fiaccare l'interesse per la divisa americana ha contribuito ieri la lettura dell'indice Nahb/Wells Fargo sulla fiducia dei costruttori di abitazioni, caduto a luglio ai minimi da aprile 2009 e ben oltre le previsioni degli analisti. Lo scorso aprile sono terminati gli incentivi fiscali per l'acquisto di case negli Stati Uniti.

L'euro dal canto suo è sorretto dal clima positivo che si respira in Europa e altrove in merito agli 'stress test' su 91 banche europee, i cui risultati verranno pubblicati venerdì. I banchieri di Grecia, Spagna e Belgio sono solo gli ultimi a unirsi al coro di coloro che ostentano serenità e fiducia sull'esito dei test per i propri istituti, sebbene non manchino dubbi sulla trasparenza e la severità effettiva dei test.

La situazione spinge qualche trader a parlare di "acquisti di euro sulla base delle voci, vendite quando si sapranno i fatti". La moneta unica si è ripresa recentemente, guadagnando il 10% circa dai minimi di quattro anni in cui è precipitata sull'ondata della crisi del debito sovrano.

ORE 10,30 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2994/997 1,2946

DOLLARO/YEN JPY= 86,83/86 86,75

EURO/YEN EURJPY= 112,72/74 112,30

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8498/00 0,8498

ORO SPOT XAU= 1.182,70/3,20 1.180,35/1,35