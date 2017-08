Forex, yen debole dopo esito elezioni Senato giapponese

TOKYO, 12 luglio (Reuters) - Yen in flessione questa mattina a seguito delle elezioni del fine settimana per il senato giapponese, in cui la coalizione di governo ha perso la maggioranza nella camera alta del parlamento. Un risultato che avrà conseguenze sulla stabilità politica del paese, anche se il Partito democratico del Giappopne mantiene una salda maggioranza nella camerca bassa.

Sul mercato si è registrato l'alleggerimento di numerose posizioni lunghe sulla valuta giapponese a favore del dollaro, spiegano gli operatori.

Il focus, tuttavia, è destinato a spostarsi rapidamente sull'inizio della tornata di trimestrali negli Usa, a parftire da questa settimana, e sulla pubblicazione degli stress test bancari in Europa, il 23 luglio. La flessione dello yen, spiegano i trader, potrebbe essere di breve portata.

"Si potrebbe vedere un movimento del dollaro sullo yen fino ad area 90, ma credo non oltre" spiega un treader di una banca giapponese.

Alle 7,50 il dollaro-yen JPY= tratta a 88,93, contro gli 88,65 dell'ultima chiusura. All'inizio del mese il cambio era sceso ai minimi da sette anni, a 86,96.

Praticamente invariato lo yen sull'euro EURJPY=, a 112,08 contro 112,06 di ieri. L'Euro ha toccato un massimo in mattinata di 112,38

Si deprezza invece la valuta unica nei confronti del dollaro EUR=. Cambio a 1,2595 da 1,2639 di rifierimento di venerdì, quando l'euro si spinse ai massimi da due mesi a 1,2737 sul biglietto verde.