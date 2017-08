Forex, euro sostenuto in avvio Londra, dollaro debole su franco

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza europea la valuta unica viaggia in rialzo di circa 0,3% rispetto al dollaro, nuovamente vittima di realizzi in particolare contro il franco svizzero.

Il biglietto verde si porta sugli schermi Reuters CHF= fino a 1,0563, minimo da metà aprile, mentre la lettura inferiore alle attese dei prezzi al consumo elvetici permette all'euro di recuperare terreno sulla valuta svizzera.

Decisa risalita anche per la divisa australiana, dopo le dichiarazioni della banca centrale che sembrano escludere l'ipotesi di un rallentamento della ripresa economica.

La ripresa del dollaro australiano favorisce il rafforzamento dell'euro, già premiato dal recupero degli indici delle borse asiatiche, Shanghai in testa.

Poco lontano dalla chiusura precedente il cambio del dollaro nei confronti dello yen.

ORE 9,30 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2585/88 1,2537

DOLLARO/YEN JPY= 87,84/85 87,75

EURO/YEN EURJPY= 110,57/62 110,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8281/86 0,8282

ORO SPOT XAU= 1.207,65/8,40 1.206,95/0,95