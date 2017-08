NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - Il dollaro è in calo su yen dopo i dati del settore privato Usa che hanno mostrato una crescita inferiore al previsto di posti di lavoro nel settore privato in giugno.

Il dollaro è sceso a 88,52 yen JPY= da circa 88,70 prima del dato per un calo di 0,02% in giornata.

L'euro tocca un minimo di $1,2256 EUR=, in calo da $1,2265 prima del dato ma sempre in rialzo in giornata di 0,6% sulla precedente chiusura di New York.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2254/56 1,2184

DOLLARO/YEN JPY= 88,64/68 88,49

EURO/YEN EURJPY= 108,65/70 107,84

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8185/89 0,8090

ORO SPOT XAU= 1.237,75/8,75 1.238,00/42,00