Forex, euro in lieve recupero ma resta ai minimi su yen e franco

TOKYO, 30 giugno (Reuters) - Euro in lieve recupero ma sempre vicino ai minimi su yen e franco svizzero, in un mercato che ha mostrato una generale preferenza per le valute ritenute meno rischiose.

Tuttavia, spiegano gli operatori, anche se l'impostazione generale dell'euro resta ribassista, il riposizionamento verso le valute meno rischiose potrebbe non durare in quanto si stanno esaurendo le coperture e i rimpatri di capitali di fine trimestre. E i movimenti degli ultimi giorni a sfavore della valuta unica sembrano ora apparire eccessivi agli occhi di molti.

Intanto il mercato è in attesa dell'operazione di rifinanziamento odierna della Bce a tre mesi, in vista dell'imminente scadenza del p/t a 12 mesi da 442 miliardi di euro. Il timore, che ha dominato i mercati nelle ultime sedute, è che in questa fase di transizione qualche banca europea possa trovarsi a corto di liquidità, innescando tensioni nel sistema.

"Le paure sono forse esagerate. Certo, se le banche dovessero chiedere alla Bce ancora una cifra enorme non sarebbe un buon segno, ma dovrebbe trattarsi di una cifra veramente grande, almeno 350-400 miliardi di euro" spiega lo strategist di Bnp Paribas Robert Ryan. "A ogni modo tutti sanno che in questo momento le banche dipendono dalla Bce".

Alle 7,50 l'euro recupera qualche posizione sullo yen EURJPY= a 108,13, da 107,84 di ieri: quotazioni lo stesso vicine a 107,30, minimo da otto anni e mezzo toccato ieri.

Al cambio con il franco svizzero EURCHF= l'euro tratta a 1,3216, da 1,3185 di ieri, anche qui non lontano dal minimo storico visto nell'ultima seduta a 1,3165.

Anche il cambio euro-dollaro EUR= mostra una valuta unica in lieve apprezzamento a 1,2220 da 1,2184 dell'ultima chiusura.

Poco mosso il cambio dollaro-yen JPY= a 88,51 da 88,49, dopo il netto apprezzamento di ieri del biglietto verde.