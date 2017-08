Forex, svizzero a nuovo max storico su euro, forte anche su dlr

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - L'euro è sempre debole contro le principali valute e rinnova il minimo contro il franco svizzero a 1,3334.

Si tratta del livello più basso mai toccato dalla moneta unica dal suo lancio nel 1999 contro la valuta elvetica EURCHF=, con un'accelerazione al ribasso dopo la rottura del supporto a 1,3400 secondo i trader.

La moneta unica ha toccato un minimo dell'ultimo anno e mezzo anche contro la sterlina a 81,75 pence.

Il mercato teme tensioni questa settimana sull'euro con la scadenza nei prossimi giorni del finanziamento Bce a un anno da 442 miliardi a favore del sistema bancario della zona euro.

Sono stati i commenti della banca centrale svizzera a rafforzare il franco. Secondo dichiarazioni riportate dalla stampa, il componente del consiglio della banca centrale, Jean-Pierre Danthine, ha detto che i rischi di deflazione in Svizzera sono in gran parte scomparsi mentre l'export del paese elvetico ha dimostrato di essere robusto nonostante la forza del franco. Il mercato è quindi sempre più convinto che l'istituto stia assumendo un atteggiamento più rilassato nei suoi sforzi per arginare la forza del franco.

La moneta svizzera si è irrobustita anche contro il dollaro CHF= arrivando a toccare 1,0818 franchi per un dollaro, il massimo da inizio maggio.

ORE 16,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2310/15 1,2371

DOLLARO/YEN JPY= 89,09/11 89,33

EURO/YEN EURJPY= 109,72/76 110,52

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8163/68 0,8218

ORO SPOT XAU= 1.260,85/1,85 1.253,40/7,40