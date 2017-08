Forex, yen vicino a massimi mese su dollaro su flussi trimestre

TOKYO, 25 giugno (Reuters) - Il dollaro si è mosso sulle difensive oggi sui mercati asiatici, con i dubbi sulla ripresa Usa e i flussi di fine trimestre che giocano rispettivamente contro il dollaro e a favore della moneta nipponica.

I trader dicono che i flussi in entrata di fine trimestre sostengono lo yen, con gli esportatori giapponesi che vendono euro.

Mercoledì la Fed ha rinnovato l'impegno a mantenere i tassi d'interesse molto bassi per un periodo prolungato, come atteso. Ma ha anche ammesso il carattere esitante della ripresa Usa.

"Le cose non sembrano buone per il dollaro" ha detto Hideki Amikura, di Nomura Trust and Banking. "L'economia Usa non è un salute come ci si era aspettati, con i commenti della Fed che supportano questa ipotesi".

Alle 8,15 l'euro EUR= vale 1,2326/31 dollari dopo una chiusura Usa ieri a 1,2326 e dopo un massimo di seduta a 1,2339, e 110,33/38 yen EURJPY= da 110,37 della chiusura newyorkese. Il dollaro/yen JPY= vale 89,51/56 yen JPY= da una chiusura a 89,54. Il dollaro ha toccato il minimo di 89,43 yen, a fronte di un minimo del mese a di 89,23 toccato nella seduta di ieri.