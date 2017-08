Forex, dollaro riduce vantaggio sui cross dopo dati macro Usa

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - Il biglietto verde lima leggermente il recupero sulle principali controparti - euro in testa - dopo numeri macro su sussidi di disoccupazione e ordinativi di beni durevoli sostanzialmente in linea alle attese.

In apertura di seduta sulla piazza newyorkese il cross dell'euro/dollaro cede circa 0,1%, subito a ridosso di 1,23 rispetto a un minimo intraday in area 122,60.

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione a livello settimanale ammontano a 457.000, poco meno delle 460.000 del consensus, mentre gli ordini di beni durevoli sono calati il mese scorso al ritmo di 1,1%, meglio del -1,4% delle attese ma registrando la prima flessione degli ultimi sei mesi.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2294/96 1,2316

DOLLARO/YEN JPY= 89,42/46 89,93

EURO/YEN EURJPY= 109,96/00 110,95

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8203/09 0,8282

ORO SPOT XAU= 1.231,25/2,25 1.235,20/9,20