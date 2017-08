Forex, euro cede contro dollaro su nuovi timori banche europee

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Il dollaro è in rialzo per la seconda giornata consecutiva contro euro su nuovi timori per le necessità di raccolta delle banche europee che hanno controbilanciato l'effetto positivo di dati macro tedeschi migliori delle attese.

Dopo il balzo iniziale, intanto, lo yuan è in calo contro il biglietto verde.

Le preoccupazioni sulle banche europee sono state ravvivate dall'annuncio di Credit Agricole ( CAGR.PA

A questo si aggiunge il downgrade di BNP Paribas ( BNPP.PA

"Le notizie su Credit Agricole, BNP e Moody's hanno riportato alla ribalta le probabilità di problemi strutturali nella zona euro", dice Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange.

L'euro all'avvio delle contrattazioni newyorkesi scambia poco sotto 1,23 contro dollari con un minimo di seduta a 1,2251. Soltanto ieri l'euro aveva toccato il massimo dal 24 maggio a 1,2490.

Massimo storico del franco svizzero contro euro dopo che il vice presidente della banca centrale elvetica ha dichiarato che non ci saranno interventi sul mercato. L'euro è vicino alla soglia psicologica di 1,36 contro franco.

Il biglietto verde cede qualcosa contro yen.

ORE 15,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2287/88 1,2319

DOLLARO/YEN JPY= 90,67/72 91,04

EURO/YEN EURJPY= 111,45/48 112,26

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8303/08 0,8348

ORO SPOT XAU= 1.238,35/9,10 1.2131,65/2,65