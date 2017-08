Forex, euro in tenuta, ai massimi da tre settimane su dollaro

TOKYO, 18 giugno (Reuters) - L'euro tiene sui massimi delle ultime tre settimane sul dollaro e si avvia a chiudere la seconda settimana consecutiva di apprezzamento, in un clima di timori meno pesanti sulle difficoltà debitorie dell'Europa.

L'euro si mantiene molto vicino ad area 1,24 sul dollaro. Numerose posizioni corte sulla valuta unica sono state chiuse a partire dal buon risultato delle aste spagnole di ieri mattina, che ha pealtro incoraggiato un certo riposizionamento degli investitori dai Treasury Usa verso il debito europeo.

"Mentre le notizie europee avevano dato il via ad un inizio di settimana negativo, il buon andamento delle aste spagnole e la prospettiva di stress test coordinati per le banche di eurozona hanno alimentato l'ottimismo del mercato sul fatto che le autorità europee stiano cominciando a fare le cose nella maniera giusta" si legge in una nota di Barclays Capital.

Alle 8,00 il cambio euro-dollaro EUR= tratta esattamente a 1,2400, da 1,2378 della chiusura di ieri, dopo aver raggiunto un massimo in mattinata a 1,2416. Solo lo scorso 7 giugno il cambio toccava 1,1876, il minimo da quattro anni.

Euro in tenuta anche sullo yen: cambio EURJPY= a 112,70, dai 112,56 dell'ultima chiusura.

Il dollaro sembra in generale scontare un po' di debolezza dovuta, secondo gli operatori, principalmente a motivazioni tecniche. Il cambio dollaro-yen JPY= tratta a 90,88, di fatto in linea con 90,92 della precedente chiusura.