Forex, euro sostenuto da opzioni ma pesano tensioni mercato bond

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Sostenuto dalla domanda di opzioni l'euro ha recuperato una qualche stabilità sul dollaro dopo aver toccato il minimo di 4 anni, ma gli analisti ritengono che si tratti di una pausa breve di respiro date le tensioni sui bond della zona euro che pesano sul sentiment.

Gli spread tra il debito sovrano di paesi come Spagna e Portogallo rispetto al benchmark tedesco sono rimasti elevati, mentre i depositi overnight delle banche europee presso la Bce hanno toccato un livello record, gettando luce sul nervosismo per lo stato di salute del sistema finanziario. "Gli spread sul debito sovrano si stanno ampliando e le banche stanno depistando cifre record presso la Bce. Non c'è nessun sollievo per l'euro mentre resiste una forte animosità nei confronti della moneta unica", secondo Kenneth Broux, economista di Lloyds Banking Group.

I trader hanno inoltre citato la domanda legata alle opzioni a quota 1,1900 dollari collegata, secondo quanto riferito, a un importante conto sovrano asiatico. Un'altra rilevante barriera per le opzioni è vista anche in area 1,1850 dollari.

"Non ci sono offerte significative sull'euro/dollaro a questi livelli. Stiamo scambiando lateralmente in attesa della Bce di domani", ha detto Broux.

Intorno alle 11,30 il cambio euro/dollaro EUR= cede lo 0,15% scambiando a 1,1953/57, dopo che il 7 giugno ha toccato il suo minimo a 4 anni a quota 1,878 dollari. La moneta unica è in lieve flessione anche rispetto allo yen (-0,30%) e alla sterlina (-0,25%).

ORE 11,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,1953/57 1,1971

DOLLARO/YEN JPY= 91,40/42 91,53

EURO/YEN EURJPY= 109,26/30 109,58

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8253/56 0,8274

ORO SPOT XAU= 1.234,90/5,60 1.233,63/37,63