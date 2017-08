Forex, euro annulla guadagni su calo borse, timori debito

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - L'euro annulla i lievi guadagni contro il dollaro sulla scia del calo delle borse europee e le persistenti preoccupazioni attorno all'impatto sull'economia mondiale dei problemi sul debito della zona euro.

A inizio mattinata la valuta unica aveva beneficiato di acquisti di natura tecnica dopo i minimi di ieri, complice anche la mancanza di rilevanti dati macro attesi in giornata. Ieri, i ministri delle Finanze della zona euro hanno siglato gli accordi tecnici per dare vita al veicolo di aiuti per raccogliere fino a 440 miliardi in favore dei paesi della zona euro in difficoltà debitoria.

Secondo alcuni analisti l'accordo, largamente atteso, contribuisce a frenare le ultime vendite sull'euro, mentre altri operatori sostengono che nuovi recuperi della valuta unica potrebbero essere condizionati dalla scadenza di opzioni in serata.

Intorno alle 11,30 il cambio euro-dollaro EUR= tratta in calo dello 0,08% in area 1,1910 sotto i massimi dei seduta di 1,1982. Ieri ha toccato il minimo da quattro anni a quota 1,1876.

La valuta europea sale ai massimi di seduta contro la sterlina EURGBP= in area 82,91 pence dopo che l'agenzia di rating Fitch ha definito "formidabili" le difficoltà della manovra fiscale britannica.

ORE 11,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,1914/20 1,1916

DOLLARO/YEN JPY= 91,41/44 91,40

EURO/YEN EURJPY= 108,93/96 108,93

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8272/76 0,8236

ORO SPOT XAU= 1.248,05/8,80 1.238/1.242