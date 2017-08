Forex, euro recupera in mercato su cui torna appetito al rischio

TOKYO, 3 giugno (Reuters) - Euro in recupero su yen e dollaro. L'ampio rimbalzo delle borse ha ridato spazio ai flussi verso le valute a più alto rendimento in una seduta di rinnovato appetito per il rischio, sostenendo anche la stessa moneta unica europea.

Gli investiotri fuori dal Giappone sembrano molto attivi, a detta degli operatori, nel tagliare le posizioni corte sui cambi contro lo yen, in attesa del dato di domani sull'occupazione negli Usa, che dovrebbe mostrare la quinta rilevazione positiva consecutiva.

"Gli investitori hanno coperto le posizioni corte sullo yen, prendendo lo spunto del rally del Nikkei e dal rialzo dei future di Wall Street" spiega Kazuyuki Tamaki di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj. "L'umore sul mercato non è così negativo" ha aggiunto, spiegando che un buon dato dal mercato del lavoro Usa potrebbe controbilanciare il lungo flusso di notizie negative dall'Europa.

Alle 8,00 il cross euro-dollaro EUR= tratta sui massimi della mattinata a 1,2323, in apprrezzamento da 1,2204 della precendete chiusura.

L'euro-yen EURJPY= tratta in area 113,65, sui massimi di giornata, a fronte di una chiusura a 111,04 nella seduta di ieri.

Yen debole anche nei confronti del dollaro: cambio JPY= in apprezzamento a 92,30, dal 90,98 precendente. Il bigleitto verde è salito ieri al massimo da due settimane sullo yen a 92,36, sostenuto dai buoni dati eocnomici americani. Tuttavia il movimento del dollaro è stato poi limitato dalle vendite di valuta Usa da parte degli esportatori giapponesi, una volta che il cambio ha sorpassato quota 92.