Forex, euro in calo, resta debolezza dopo recupero di ieri

TOKYO, 18 maggio (Reuters) - Euro in flessione questa mattina, con gli operatori che vedono la moneta unica in un trend discendente nonostante il recupero dai minimi degli ultimi quattro anni toccati ieri.

La difficile situazione finanziaria dell'area euro continua a pesare sulla valuta unica, insieme alle preoccupazioni legate all'impatto sulla crescita economica della regione delle misure di austerità che molti stati stanno adottando.

L'euro torna quindi a cedere parte dei guadagni realizzati ieri, quando la ricopertura di posizioni corte ha permesso alla divisa europea di prendere una boccata d'ossigeno. A pesare anche il voto del Senato Usa che chiede alla Casa Bianca di opporsi ai progetti di salvataggio targati Fmi a favore di quei paesi che non abbiano la possibilità di ripagare i debiti.

"Anche piccoli dettagli possono innescare le vendite sull'euro, specie dopo un movimento di recupero. Ad esempio il fatto di non essere riuscito ieri a rompere al rialzo quota 1,2400 è stato preso come un segnale per vendere" spiega Daisuke Karakama di Mizuho Corporate Bank.

Alle 8,00 l'euro EUR= tratta a 1,2370, contro una chiusura di 1,2392 ieri. Si mantiene tuttavia al di sopra di 1,2234, il minimo dall'arile 2006 raggiunto nella precedente seduta.

Euro in deprezzamento anche sullo yen EURJPY=, attorno a 114,50, su 114,76 dell'ultima chiusura. All'inizio di maggio l'euro-yen ha toccato il minimo da otto anni di 110,49.

Poco mosso il cambio dollaro-yen JPY=, vicino a quota 92,60 della chiusura di ieri.